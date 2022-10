L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’attacco del Palermo.

Se la squadra gira male, l’attacco non è certo esente da colpe. Un solo gol in quattro partite, a riprova di quanto il davanti si soffra. E si è sofferto anche a Manchester, al di là dell’entusiasmo per il lavoro effettuato in uno scenario da Champions League e con strutture d’elite. Quello che si è visto nel test con i giovani del Nottingham Forest è ciò che già si era visto a Frosinone e che si è ripetuto col Südtirol. Esterni che non sfondano, centrocampisti che non si inseriscono e non calciano dalla distanza, punte che non centrano il bersaglio.

A settembre ha segnato solo Brunori, nella vittoria col Genoa. Un gol, poi il nulla. Contro il Südtirol ha avuto pure un’occasione, servito da Stulac nel primo tempo sul filo del fuorigioco: palla alta copra la traversa. Quella tra-versa che ha detto di «nos a Solari in avvio di ripresa, mentre poi ci hanno pensato ii portiere Poluzzi e il palo a negare la gioia del gol a Vido e Di Mariano. Appellarsi alla sfortuna, però, non cambia la sostanza della cose. Oggi il Palermo ha il terzo peggior attacco della B con sei gol realizzati (peggio solo Benevento con cinque e Perugia con quattro) e in trasferta ha segnato solo una volta a Bari.