Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna di sempre in Serie A, ha commentato la giornata storica del suo esordio nel massimo campionato nel corso della Domenica Sportiva.

Ecco le sue parole:

«Arbitro o arbitra? Risolvetela voi la questione, per me non fa differenza. Ciascun arbitro lo sogna all’inizio della propria carriera, io lo desideravo da quando avevo 16 anni. Si è realizzato, ed è stato bellissimo per il clima che c’era allo stadio. Le tifoserie mi hanno accolto benissimo, in parte è stata una festa. La violenza sugli arbitri, specie su quelli più giovani, è da stigmatizzare. Io me la sono sempre cavata con qualche insulto. Oggi ero concentrata sulla gara e ho sentito poco, ho sentito molti bambini che mi chiamavano dalle tribune e mi ha fatto piacere».