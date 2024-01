Palermo, Diakité si presenta: «Gioco dove chiede il mister»

L’ultimo acquisto del Palermo Salim Diakité, trasferitosi dalla Ternana in rosanero, si è presentato quest’oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione.

Di seguito le sue parole:

«Che impressione mi ha fatto il Palermo? Può fare male in tutti i momenti. Hanno giocatori per farlo ed eravamo consapevoli di questo. Quando pensi di gestirle bene la partita il Palermo può fare male. Quando ho capito che era il momento di cambiare? Due anni e mezzo fa sono arrivati alla Ternana e lì sono stato benissimo. Sono cresciuto ed era il momento di fare un salto e sono dove volevo essere. Terzino o centrale? Mi piacciono tutti e due i ruoli. Gioco dove chiede il mister. Il mister sa che io so fare quel ruolo».