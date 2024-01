Palermo, Diakité si presenta: «Rosanero nel destino»

L’ultimo acquisto del Palermo Salim Diakité, trasferitosi dalla Ternana in rosanero, si è presentato quest’oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione.

Di seguito le sue parole:

«Perché la trattativa non si è chiusa ad agosto? C’era qualcosa ma non è andato a termine. Ho avuto dei contatti con Rinaudo ma sono rimasto lì e oggi sono qui. Cosa rappresenta Palermo per me? La mia prima partita da professionista l’ho fatta contro il Palermo, credo in dio. Forse era il destino. Il Palermo è il Palermo lo sanno tutti. Serie A? Perché no!».