LIVE SERIE B PALERMO-ASCOLI 1-0

Il Palermo reduce dall’ennesima sconfitta rimediata contro lo Spezia quest’oggi scenderà in campo al “Renzo Barbera” per affrontare l’Ascoli in un clima di contestazione con la Curva Nord 12 che per i primi 15′ lascerà vuoto il settore superiore. Intanto, Mignani spera di conquistare la sua prima vittoria da quando è sulla panchina rosanero e lo fa schierando una novità in porta: Desplanches farà il suo esordio da titolare prendendo il posto di Pigliacelli. Linea difensiva formata da Nedelcearu, Lucioni e Ceccaroni. In mediana Ranocchia parte dal primo minuto insieme a Gomes, Segre Diakitè e Lund. In avanti Brunori e Soleri.

Ecco la cronaca live testuale del match:

PRIMO TEMPO

14′ – Occasione per il Palermo: Diakité tutto da solo riceve in area e conclude in porta, ma la palla finisce in curva.

13′ – Ribaltamento di fronte: Gomes recupera palla in mezzo al campo e la passa a Soleri; il numero 27 crossa in direzione Brunori, ma un difensore avversario intercetta.

11′ – Reazione Ascoli: dalla sinistra Celia corssa in mezzo e pesca Botteghin che di testa la rimette in mezzo. Bravo Gomes e spazzarla via.

9′ – I rosanero conquistano un calcio di punizione, alla battuta va Ranocchia che la butta in mezzo all’area ma la palla viene ribattuta.

5′ – L’Ascoli prova a reagire affacciandosi in attacco, ma senza un’azione utile.

1′ – GOOOOL PALERMO! Dopo soli 50 secondi i rosanero sono già avanti con il gol di capitan Brunori, servito da Soleri non sbaglia e la butta dentro.

Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 14 Ranocchia, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 27 Soleri, 32 Ceccaroni. A disposizione: 13 Kanuric, 22 Pigliacelli, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 25 Buttaro, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

ASCOLI: 32 Vasquez, 3 Mantovani, 7 Zedadka, 10 Caligara, 13 Celia, 18 Di Tacchio, 19 Tarantino, 23 Falzerano, 33 Botteghin (Cap.), 41 Valzania, 55 Bellusci. A disposizione: 2 Viviano, 12 Bolletta, 8 Giovane, 11 Streng, 14 Quaranta, 15 D’Uffizi, 16 Vaisanen, 17 Adjapong, 29 Duris, 30 Nestorovski, 73 Masini, 99 Rodriguez. Allenatore: Carrera.

ARBITRO: Di Bello (Brindisi) AA1: Ceccon (Lovere) AA2: Politi (Lecce) IV UFFICIALE: Milone (Taurianova) VAR: Paterna (Teramo) AVAR: Muto (Torre Annunziata)

NOTE:

MARCATORI: Brunori al 1′