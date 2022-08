Termina 2-3 la gara tra Palermo e Ascoli. I rosanero perdono la propria imbattibilità al Barbera che durava da 31 gare. La squadra di Corini va subito in svantaggio grazie alla rete di Gondo nel primo tempo, raggiunto poi dal solito Brunori. Il numero 15 dell’Ascoli si ripete prima al 45’+5′ poi nella ripresa. Per i padroni di casa a segno Segre, il nuovo arrivato dopo sette minuti dall’esordio va a segno riaccendendo le speranze del pubblico del Barbera. Nulla da fare, il Palermo cade in casa dopo una prestazione difensiva da dimenticare.

Ecco la cronaca live del match.

PRIMO TEMPO

Pronti, via! Inizia il match al Barbera. Al 2‘ i rosanero conquistano tre calci d’angolo consecutivi, tutti calciati da Valente e senza particolari colpi di scena. Al 5‘ sono gli ospiti a conquistare un corner: calcia direttamente in porta Falasco, la palla viene toccata da Botteghin e si stampa sul palo. Al 7‘ calcio di punizione per i rosanero, Valente crossa ma la palla viene respinta. Al 12’ Valente crossa dalla sinistra e per poco non trova Brunori. Al 18′ Crivello mette in mezzo un cross, ma Botteghin intercetta. Al 23′ il Palermo conquista un nuovo calcio d’angolo: dalla bandierina va Valente che calcia corto con Elia, il numero 77 la ripassa al numero 30 che calcia in porta ma Leali blocca. Al 25′ primo cooling break della gara.

Al 28′ l’Ascoli trova il gol del vantaggio a causa di un pasticcio difensivo del Palermo, Gondo ne approfitta e la mette dentro. Al 32′ Crivello atterra Donati e viene ammonito. Punizione per il Palermo al 35′. batte Floriano ma Buchel respinge. GOOOOL PALERMO! Al 36′ Brunori sfrutta al meglio un assist di testa di Nedelcearu pareggiando i conti. Al 42′ Valente crossa in mezzo e trova la testa del numero 9 rosanero ma la palla finisce fuori. Al 43′ punizione per l’Ascoli: parte Falasco direttamente in porta ma la palla termina fuori. Al 45′ vengono assegnati 5 minuti di recupero. Al 45’+5′ l’Ascoli raddoppia con Gondo, che di pallonetto mette a segno il gol dell’1-2. Finisce così la prima frazione.

SECONDO TEMPO

Riprende il match al Barbera. Angolo per il Palermo al 48′, Valente batte corto per Crivello, il numero 6 prova a crossare ma trova un avversario ad imporsi. Al 52′ Ascoli ancora in gol: Gondo approfitta dell’ennesima mancanza difensiva e si porta in area indisturbato grazie al vuoto lasciato da Lancini e batte per la terza volta Pigliacelli. Triplo cambio per Corini al 55′ Crivello, Broh e Damiani lasciano spazio ai tre volti nuovi Stulac, Segre e Di Mariano. Il primo guizzo del match per il numero 10 regala un angolo ai rosanero al 63′: Valente mette in mezzo a Segre la mette dentro, GOOOOOL PALERMO! Intanto arriva un altro cambio per Corini, Lancini prelevato a beneficio di Bettella.

Al 68′ altro corner in favore del Palermo: Floriano dalla bandierina mette in mezzo ma Gondo respinge. Al 70′ l’Ascoli effettua un cambio: Eramo sostituisce Collocolo. Al 71′ secondo cooling break del match. Al 73′ Dionisi rivela Gondo. Al 79′ Dionisi mette a segno il gol del 2-4 e corre ad esultare, ma l’arbitro ferma tutto e ricorre al var per presunto fuorigioco. Fuorigioco confermato, rete non valida.All’82′ ci prova Elia dalla distanza, ma Leali di stende e blocca. All’83‘ altro cambio in casa Palermo: Stoppa rileva Floriano. All’85‘ cambia anche Bucchi:. dentro Simic, fuori Bellusci che lascia il campo sommerso dai fischio dei suoi ex tifosi. All’89‘ espulso Nicola Valente per doppio fallo su Falasco. Al 90′ vengono assegnati 6 minuti di recupero. Al 90’+4′ Stulac calcia una punizione andando direttamente in porta, Leali risponde respingendo. Nulla da fare, triplice fischio dall’arbitro.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 6 Crivello (Dal 55′ Di Mariano), 7 Floriano (cap.)(Dall’83’ Stoppa), 9 Brunori, 14 Broh (Dal 55′ Segre), 18 Nedelcearu, 21 Damiani (Dal 55′ Stulac), 25 Buttaro, 30 Valente, 77 Elia, 79 Lancini (Dal 63′ Bettella). A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 5 Somma, 8 Segre, 10 Di Mariano, 16 Stulac, 23 Doda, 27 Soleri, 39 Stoppa, 48 Bettella, 54 Peretti. Allenatore: Corini.

ASCOLI: 1 Leali, 7 Lungoyi, 8 Caliagara, 15 Gondo (Dal 73′ Dionisi), 18 Collocolo (Dal 70′ Eramo), 20 Donati, 26 Bidaoui, 33 Botteghin, 54 Falasco, 55 Bellusci (Dall’85’ Bellusci), 77 Buchel (cap.). A disposizione: 13 Guarna, 2 Salvi, 4 Simic, 5 Quaranta, 9 Dionisi, 10 Ciciretti, , 21 Giordano, 23 Falzerano, 27 Eramo, 30 Saric, 32 Giovane, 99 Fontana. Allenatore: Bucchi.

ARBITRO Minelli (Varese). Assistenti: Bottegoni (Terni) – Miniutti (Maniago). Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria). VAR: Rapuano (Rimini). AVAR: Marchi (Bologna).

MARCATORI: Gondo al 28′, Brunori al 36′, Gondo al 45’+5′, Gondo al 52′, Segre al 63′

NOTE: ammonito Crivello, Gondo, Valente. Espulso Valente.