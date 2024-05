Palermo-Ascoli: la Curva Nord protesta, esposti due striscioni (FOTO)

I tifosi della Curva Nord 12 e della Curva Nord Inferiore hanno manifestato il loro disappunto nei confronti della squadra di Mignani a seguito di prestazioni deludenti e di un’impressione generale di mancanza di impegno in campo. Questo malcontento è stato espresso attraverso due striscioni distinti, uno per ciascuna curva.

Il primo striscione, della Curva Nord 12, recita: “Onorare la maglia in questa città vale di più della serie A”, sottolineando come per i tifosi l’orgoglio e il rispetto per la maglia e la città siano più importanti delle ambizioni di successo sportivo in termini di classifica o di categoria.

Il secondo, esposto dagli ultras della Curva Nord Inferiore, è ancora più diretto e recita: “Avete preso in giro un’intera città. Vergognatevi, senza dignità”. Questo messaggio trasmette una forte critica verso l’atteggiamento percepito dei giocatori, che viene visto come una mancanza di rispetto verso la città stessa.

Questi gesti di protesta, tra cui l’abbandono temporaneo del settore per i primi 15 minuti della partita, sono chiari segnali di disapprovazione e tentativi di spingere la squadra a una reazione e a un maggiore impegno in campo.