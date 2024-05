Palermo, che incubo! Anche l’Ascoli prende un punto: al Barbera termina 2-2

Termina 2-2 il match tra Palermo e Ascoli al Renzo Barbera. Ennesimo disastro andato in scena di una squadra che in vantaggio è riuscita, questa volta all’ultimo secondo di recupero, a farsi raggiungere perdendo così due punti importanti per il sesto posto.

In un clima di contestazione da parte della Curva Nord la partita inizia subito bene per il Palermo grazie a Matteo Brunori che dopo soli 50 secondi viene servito da Soleri in area e porta avanti i suoi. Al 15’ la gara si ferma per qualche istante a causa di alcuni petardi lanciati in campo dagli ultras rientrati sugli spalti dopo la protesta, a parte qualche disagio in quei minuti, la gara procede in modo tranquillo. Per quanto concerne il campo, l’Ascoli trova il pareggio al 27’ con Caligara che batte l’esordiente Desplanches. I padroni di casa tornano in vantaggio al 34’ dopo una bell’azione tra Segre e Soleri: il numero 8 difende bene palla in area, si gira, crossa e trova il numero 27 che di testa la butta dentro.

Nei primi minuti della ripresa è l’Ascoli a vedersi di più in attacco con Caligara e compagni che in più occasioni hanno impensierito Desplanches. Un paio di ottime parate del portiere azzurrino salvano il risultato. Il Palermo si difende bene e prova con Soleri e Brunori di allargare in vantaggio senza però riuscirci. Ci prova anche Di Francesco poco prima del 90′; l’attaccante ha sferrato un destro forte che mette in difficoltà Vasquez. Sul finale cala il gelo al Barbera: Caligara dalla distanza beffa tutti e segna il gol del 2-2. Palermo sommerso dai fischi davanti ad una curva in piena protesta che ha svuotato nuovamente il settore prima della fine del match.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 4 Gomes (Dal 57′ Henderson), 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 14 Ranocchia (Dal 68′ Di Francesco), 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 27 Soleri, 32 Ceccaroni. A disposizione: 13 Kanuric, 22 Pigliacelli, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 25 Buttaro, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

ASCOLI: 32 Vasquez, 3 Mantovani, 7 Zedadka, 10 Caligara, 13 Celia (Dal 60′ D’Uffizi), 18 Di Tacchio (Dal 53′ Masini), 19 Tarantino (Dal 53′ Nestorovski), 23 Falzerano, 33 Botteghin (Cap.), 41 Valzania (Dal 53′ Rodriguez), 55 Bellusci. A disposizione: 2 Viviano, 12 Bolletta, 8 Giovane, 11 Streng, 14 Quaranta, 15 D’Uffizi, 16 Vaisanen, 17 Adjapong, 29 Duris, 30 Nestorovski, 73 Masini, 99 Rodriguez. Allenatore: Carrera.

ARBITRO: Di Bello (Brindisi) AA1: Ceccon (Lovere) AA2: Politi (Lecce) IV UFFICIALE: Milone (Taurianova) VAR: Paterna (Teramo) AVAR: Muto (Torre Annunziata)

NOTE: ammoniti Diakité, Di Tacchio, Henderson, Lucioni

MARCATORI: Brunori al 1′, Caligara 27′, Soleri 34′, Caligara 90’+4′

LA CRONACA

SECONDO TEMPO

90’+5′ – Finisce qui al Barbera, Palermo-Ascoli 2-2.

90’+4′ – Gol Ascoli. Incredibile al Barbera a pochi istanti dalla fine Caligara pareggia i conti.

90’+3′ – Desplanches ancora decisivo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo spazza via una palla insidiosissima.

90’+1′ – Palermo in contropiede: Segre serve Mancuso in area ma il passaggio è troppo forte e l’attaccante si defila.

90′ – Lucioni ferma con un calcio Nestorovski evitandole una ripartenza potenzialmente pericolosa. Si becca il giallo. Saranno cinque i minuti di recupero.

88′ – Parata decisiva di Desplanches che respinge una conclusione mantenendo il risultato in un momento concitato del match quando mancano pochissimi minuti alla fine.

86′ – Brividi per il Palermo: Di Francesco calcia forte in porta, Vasquez non la blocca e perde palla che si dirige da sola verso la linea senza però oltrepassarla.

85′ – Mancuso viene servito sulla fascia, prova a crossa ma la palla impatta su un avversario.

84′ – Triplo cambio per Mignani: fuori Brunori, Ceccaroni e Nedelcearu; al loro posto Mancuso, Marconi e Stulac.

82′ – Henderson viene atterrato da Rodriguez e conquista un calcio di punizione: batte Lucioni direttamente in area ma la palla si perde.

80′ – Punizione per l’Ascoli: calcia Caligara, il tiro termina sul fondo.

78′ – Soleri prova ad innescare Di Francesco e Brunori servendoli in area ma la palla è troppo lunga e facilmente intercettabile da Vasquez.

76′ – L’Ascoli conquista un calcio d’angolo: il tiro dalla bandierina finisce sulla testa di Botteghin che rimette in mezzo ma viene spazzata da Nedelcearu.

74′ Che parata di Desplanches! Il portiere ha respinto una conclusione insidiosissima di Botteghin.

70′ – Per l’Ascoli ci prova Rodriguez a calciare da fuori area, ma la conclusione finisce in rimessa dal fondo.

68′ – Altro cambio per Mignani: dentro Di Francesco fuori Ranocchia.

67′ – Ascoli ancora in avanti: Caligara dalla distanza sferra un rasoterra che non impaurisce Desplanches: il portiere rosanero si stende e la blocca senza problemi.

66′ – Calcio d’angolo per l’Ascoli Botteghin dalla bandierina mette in mezzo, Dasplanches respinge con i pugni.

64′ – Brunori entra in area e tenta un tiro dalla distanza ma la palla finisce alta.

63′ – Palermo in contropiede con Segre: il centrocampista allarga verso Brunori, il capitano crossa in mezzo con Soleri pronto a saltare ma la palla non arriva a destinazione.

57′ – Primo cambio per il Palermo: dentro Henderson al posto di Gomes. L’Ascoli invece ne sostituisce tre: Di Tacchio, Taranti e Valzania lasciano il posto a Masini, Rodriguez e Nestorovski. Quest’ultimo accolto in campo tra gli applausi del suo ex pubblico.

56′ – Gomes resta a terra per un problema muscolare, necessario l’intervento dei sanitari. Gioco fermo.

55′ – Il Palermo non riesce a superare la metà campo avversaria.

52′ – Ranocchia prova ad innescare un’azione servendo Diakité sulla sinistra, ma l’intenzione viene intercettata da un avversario.

50′ – Ritmi bassi in questi primi minuto del secondo tempo.

46′ – Riprende il match al Barbera. Nessun cambio.

PRIMO TEMPO

45’+5′ – Termina qui il primo tempo.

45’+4′ – In questi minuti finali del primo tempo è l’Ascoli a tenere possesso palla a caccia dell’azione giusta per poter pareggiare i conti.

45’+1′ – scontro in mezzo al campo tra Gomes e Di Tacchio, quest’ultimo si bella un giallo.

45′ – Sono 5′ i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

43′ – Brividi per i rosanero: Ranocchia riceve palla fuori area ed è completamente da solo, ci prova a calciare ma la conclusione è debole.

38′ – Palermo ancora in avanti: Lund dalla sinistra crossa in mezzo ma la palla finisce sul fondo.

34′ – GOOOOL PALERMO! I rosanero tornano in vantaggio con Edoardo Soleri. Dopo una serie di passaggi di testa in area, il numero 27 riceve un assist da Segre e con un’incornata la mette dentro battendo Vasquez.

30′ – Per il Palermo ci prova Gomes a reagire e dalla distanza conclude verso la porta ma la palla finisce alta sopra la traversa.

27′ – Gol Ascoli! Caligara riceve in area e calcia all’angolino battendo Desplanches che per poco non riesce ad intercettarla.

23′ – Palermo in avanti: Diakité crossa dalla destra, in area pesca Soleri che calcia verso la porta ma non la centra.

17′ – La Curva Nord fa il suo ingresso sugli spalti dopo i primi 15′ di protesta lanciando petardi in campo. L’arbitro ferma il gioco per qualche istante, per poi riprendere da un calcio di punizione dell’Ascoli.

14′ – Occasione per il Palermo: Diakité tutto da solo riceve in area e conclude in porta, ma la palla finisce in curva.

13′ – Ribaltamento di fronte: Gomes recupera palla in mezzo al campo e la passa a Soleri; il numero 27 crossa in direzione Brunori, ma un difensore avversario intercetta.

11′ – Reazione Ascoli: dalla sinistra Celia corssa in mezzo e pesca Botteghin che di testa la rimette in mezzo. Bravo Gomes e spazzarla via.

9′ – I rosanero conquistano un calcio di punizione, alla battuta va Ranocchia che la butta in mezzo all’area ma la palla viene ribattuta.

5′ – L’Ascoli prova a reagire affacciandosi in attacco, ma senza un’azione utile.

1′ – GOOOOL PALERMO! Dopo soli 50 secondi i rosanero sono già avanti con il gol di capitan Brunori, servito da Soleri non sbaglia e la butta dentro.

Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 4 Gomes (Dal 57′ Henderson), 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 14 Ranocchia (Dal 68′ Di Francesco), 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 27 Soleri, 32 Ceccaroni. A disposizione: 13 Kanuric, 22 Pigliacelli, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 25 Buttaro, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

ASCOLI: 32 Vasquez, 3 Mantovani, 7 Zedadka, 10 Caligara, 13 Celia (Dal 60′ D’Uffizi), 18 Di Tacchio (Dal 53′ Masini), 19 Tarantino (Dal 53′ Nestorovski), 23 Falzerano, 33 Botteghin (Cap.), 41 Valzania (Dal 53′ Rodriguez), 55 Bellusci. A disposizione: 2 Viviano, 12 Bolletta, 8 Giovane, 11 Streng, 14 Quaranta, 15 D’Uffizi, 16 Vaisanen, 17 Adjapong, 29 Duris, 30 Nestorovski, 73 Masini, 99 Rodriguez. Allenatore: Carrera.

ARBITRO: Di Bello (Brindisi) AA1: Ceccon (Lovere) AA2: Politi (Lecce) IV UFFICIALE: Milone (Taurianova) VAR: Paterna (Teramo) AVAR: Muto (Torre Annunziata)

NOTE: ammoniti Diakité, Di Tacchio, Henderson, Lucioni

MARCATORI: Brunori al 1′, Caligara 27′, Soleri 34′, Caligara 90’+4′