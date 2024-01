Palermo, Diakité si presenta: «Devo migliorare tecnicamente»

L’ultimo acquisto del Palermo Salim Diakité, trasferitosi dalla Ternana in rosanero, si è presentato quest’oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione.

Di seguito le sue parole:

«A Palermo hanno giocato Dybala e Pastore, li guardavo in tv. Pastore è venuto al PSG e ho detto : “ma a Palermo si fanno i giocatori”. Cosa mi hanno lasciato gli allenatori del passato? Lucarelli mi ha dato tanto in un anno mezzo. Lui aveva fame e io pure, avevano lo stesso carattere. Andreazzoli è un maestro, mi ha dato tanto lo ringrazio. Breda l’ho avuto poco tempo. Un calciatore non è mai perfetto altrimenti sarebbe al Real. Devo migliorare a livello tecnico».