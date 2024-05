Corriere Adriatico: “Ascoli a Palermo: tanti ex per sbarrare la strada ai rosanero”

L’edizione odierna de “Il Corriere Adriatico” si sofferma sugli ex rosanero che oggi saranno al Barbera tra le file dell’Ascoli per affrontare il Palermo.

Bellusci, Nestorovski, Viviano e Kraja: sono quattro i calciatori dell’Ascoli che vantano un trascorso in maglia Palermo. Il difensore guida la carica degli ex: 59 presenze e un gol dal 2017 al 2019, quando è stato compagno di Nestorovski che vanta 99 gettoni, 39 gol e 10 assist dal 2016 al 2019.

L’avventura più datata è di Viviano (20 presenze nella Serie A 2011/12), quella più recente di Kraja, con promozione dalla D alla C nel 2019/20 (3 gol e 2 assist in 21 gare). Tra i principali doppi ex spicca Barzagli, che ad Ascoli si è fatto conoscere ed è poi diventato campione del Mondo nel 2006 quando vestiva la casacca del Palermo.

I più recenti sono Viali e Gnahoré, poi i vari Saric, Salvi, Monachello, Di Donato, Budan, Benussi, Guana, Andelkovic, Aronica, Brienza, Tripoli, Bonanni e Maniero. Cosmi ha allenato ambo i club come Sonetti, Mangia, Rossi e Stellone; Maresca ha giocato nel Palermo e guidato l’Ascoli. Capitolo a parte per Scarafoni, Iachini, Carillo e Pergolizzi. I primi tre, ascolani doc e bianconeri in campo, sono stati anche giocatori e/o allenatori dei rosanero; Pergolizzi è originario di Palermo, ha allenato i siciliani ed è stato giocatore e guida del Picchio.