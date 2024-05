Corriere Adriatico: “Ascoli a Palermo: serve un blitz per la corsa salvezza”

L’edizione odierna de “Il Corriere Adriatico” si sofferma sulla gara che l’Ascoli affronterà oggi contro il Palermo e sulle chance di salvezza della squadra allenata da Carrera.

La clessidra ha iniziato a scandire il tempo, 180 minuti per scrivere il futuro dell’Ascoli e sapere in quale categoria giocherà nel prossimo campionato. 180 minuti di tensione a

partire da questo pomeriggio allo stadio Renzo Barbera dove i bianconeri affronteranno un Palermo alla ricerca di riscatto per poi ospitare venerdì sera il Pisa. I pensieri tornano indietro al percorso del campionato quando sono stati buttati all’aria punti importanti a seguito di sconfitte evitabili.

La situazione dell’Ascoli è complicata e il contesto in cui si trova è emblematico delle difficoltà che le squadre possono incontrare nel calcio di club. L’importanza di ogni punto in palio è massima, e la squadra di Massimo Carrera è chiamata a un’impresa non solo sportiva, ma anche psicologica, considerando le sconfitte precedenti e le opportunità mancate durante il campionato.

La squadra si presenta alla sfida con il Palermo con qualche cambiamento nella formazione, sperando di sfruttare ogni possibile vantaggio. La partita è carica di aspettative non solo per i giocatori ma anche per i tifosi, che seguono con apprensione il destino del loro club. Il silenzio dei tifosi del Palermo nei primi 15 minuti di gioco aggiunge un ulteriore elemento di pressione e atmosfera.

In queste circostanze, ogni decisione tattica e ogni mossa dei giocatori diventa decisiva. L’Ascoli deve mostrare carattere e determinazione, puntando a un risultato positivo che potrebbe garantire la permanenza in Serie B, a seconda degli altri risultati nei campi di Ternana e Cittadella. Sarà fondamentale mantenere la concentrazione e sfruttare ogni opportunità, consapevoli che anche un solo punto potrebbe fare la differenza.