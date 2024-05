Gazzetta dello Sport: “Palermo-Ascoli, le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match che il Palermo giocherà oggi contro l’Ascoli.

Mignani con ogni probabilità si affiderà a Pigliacelli in porta: in difesa dovrebbe tornare titolare Graves a comporre la linea a tre con Lucioni e Ceccaroni. In mediano Gomes con ai lati Segre e Ranocchia, entrambi nelle ultime uscite sono partiti dalla panchina. Sugli esterni Lund e Diakitè. In avanti la coppia Brunori-Di Francesco.