Palermo, Diakité si presenta: «Ringrazio Guana»

L’ultimo acquisto del Palermo Salim Diakité, trasferitosi dalla Ternana in rosanero, si è presentato quest’oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione.

Di seguito le sue parole:

«Quale calciatore mi piaceva da piccolo e chi oggi? Mi piace Dani Alves era il mio idolo. Ora mi piacciono Walker e Rudiger. Hanno lo stesso mio spirito, cioè la fame. Chi ha influenzato maggiormente la mia carriera? Devo ringraziare tante persone, per primo me stesso. Non era facile essere qui, poi la mia famiglia. Devo ringraziare anche Guana che era il secondo di Paci a Terni. Ancora non l’ho sentito ma lo sentirò con calma».