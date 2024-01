L’ultimo acquisto del Palermo Salim Diakité, trasferitosi dalla Ternana in rosanero, si è presentato quest’oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione.

Di seguito le sue parole:

«Graves e Buttaro sono due giocatori bravi. Non so cosa posso imparare da loro e cosa possono loro da me. Ho giocato con Coulibaly lo scorso anno. Mi scriveva questa estate per sapere come andavano le cose. Ora è contento secondo me».