L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, riporta un’intervista realizzata all’ex vicepresidente del Palermo, oggi consigliere, Tony Di Piazza. Senza la pandemia, avrebbe proposto un’amichevole negli Usa? «Avevo già organizzato una tournée a cui avrebbe partecipato non solo la squadra, ma anche tutti i protagonisti di questo primo anno esaltante, dai magazzinieri a tutti i dipendenti. La tournée avrebbe contribuito a valorizzare il brand del Palermo a livello internazionale, oltre che far gioire i tanti tifosi che qui negli Usa ci seguono con passione. Purtroppo la pandemia ha bloccato questo progetto che riproporrò non appena possibile».