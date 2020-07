L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della querelle legata allo stadio Barbera.

Oggi il consiglio comunale si riunisce nuovamente per discutere sulla convenzione della durata di sei anni e, salvo sorprese, al massimo domani si dovrebbe arrivare al voto. I consiglieri hanno predisposto in totale 17 emendamenti, ma le opposizioni chiedono garanzie sul pagamento del pregresso, ovvero di ciò che il Palermo deve versare al Comune per l’utilizzo del «Barbera» nel corso della stagione 2019/20. Pagamenti che riguardano il periodo antecedente la pandemia di Covid-19, considerando anche i mesi in cui la società non ha avuto la piena disponibilità dell’impianto.