L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, riporta un’intervista realizzata all’ex vicepresidente del Palermo, oggi consigliere, Tony Di Piazza. Dato che si è creato un equivoco intorno alla questione Pergolizzi, lei ha mai richiesto l’esonero o la permanenza del tecnico? «Se l’avessi chiesto, non avrei problemi ad ammetterlo. Sono solo stato preoccupato dopo il pareggio col San Tommaso. Vista l’assenza in quei giorni dell’amministratore delegato che era in vacanza e il conseguente silenzio della società, ho sollecitato i miei soci ad affrontare la questione e dare un segnale all’ambiente».