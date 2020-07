L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, riporta un’intervista realizzata all’ex vicepresidente del Palermo, oggi consigliere, Tony Di Piazza. Resta sempre dell’idea che il progetto del centro sportivo vada sostenuto

col budget triennale? «Resto dell’idea che l’obiettivo principale debba essere l’immediato ritorno nei massimi campionati. Il centro

sportivo deve essere un asset della società che dovrà essere realizzato, certamente, ma per me prima viene la vittoria del campionato».

Tornando un attimo allo scorso campionato, qual è stato il momento più emozionante? «Sicuramente il derby con l’Fc Messina, sia per il risultato, sia perché avevo al mio fianco mio figlio Frank e tutta la

mia famiglia che vive in Sicilia e partecipa unita a questo mio progetto».