L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, riporta un’intervista realizzata all’ex vicepresidente del Palermo, oggi consigliere, Tony Di Piazza. Nonostante la spaccatura all’interno della società, che prospettive ci sono per la prossima stagione? L’obiettivo è quello della promozione?

«È stato preso un impegno con la città e con la tifoseria, l’obiettivo deve essere la promozione e a tal fine ho già manifestato e continuerò a farlo la mia volontà e disponibilità, qualora necessario, ad aumentare l’investimento previsto quest’anno per raggiungere l’obiettivo».

Lei avrebbe voluto versare già quest ’anno il budget previsto per il triennio: quello attuale, secondo lei, può bastare per centrare gli obiettivi? «Non sono un tecnico, mi affido ai tecnici e per questo auspico una partecipazione maggiore del mio rappresentante che da accordi deve ricoprire il ruolo di direttore»