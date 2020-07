L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, riporta un’intervista realizzata all’ex vicepresidente del Palermo, oggi consigliere, Tony Di Piazza.

Da quando ha annunciato di voler cedere le sue azioni di Hera Hora, qualcuno si è fatto avanti? «Ho avuto diversi contatti e manifestazioni di interesse, ma cederò la mia quota solo a chi mi assicurerà un’attenzione e una cura almeno pari alla mia».

Mirri ha dichiarato di essere pronto a rilevare le sue quote, ha mai ricevuto una sua proposta ufficiale?

«Ho letto queste intenzioni, che di fatto non si sono mai compiutamente trasformate in nessun passo ufficiale, né direttamente, né tramite i suoi avvocati.

Non escludo che se la famiglia Mirri decidesse di mettere in vendita le sue quote, potrei esercitare il mio diritto di prelazione ed acquistarle»