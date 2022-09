Giornata di presentazione alla stampa per Francesco Di Mariano.

Ecco alcune parole rilasciate dall’attaccante rosanero:

«Perché non sono mai stato in Serie A? Non perché non avessi le qualità. A Venezia ero in scadenza e non abbiamo trovato l’accordo. Poi si è fatto avanti il Lecce, club dove sono cresciuto e ho accettato. Ma qui a Palermo non c’è niente di meno di Lecce, è un club nuovo e stiamo creando le basi per il futuro. E spero di arrivare al tetto di questo Palermo: oggi stiamo facendo le fondamenta. Il primo incontro con Corini? Lo devo ringraziare, perché da giovanissimo a Novara mi ha fatto giocare. Da lì è partita la mia carriera: sono maturato tantissimo da lì. Ora che ho raggiunto la maturità mi sento pronto ad onorare questa maglia e questi colori».