Giornata di presentazione alla stampa per Francesco Di Mariano.

Ecco alcune parole rilasciate dall’attaccante rosanero:

«Esordio al Barbera? Un’emozione che non pensavo di vivere. Stare in campo con la maglia rosanero davanti alla mia gente è stato incredibile. Essere qui per me è un onore. Numero dieci? Secondo me al giorno d’oggi la responsabilità non la si deve avere per il nome o per il numero che porti dietro, bensì per lo scudetto che abbiamo davanti la maglia. La responsabilità la dobbiamo avere tutti, chiunque indossi questa maglia ha una responsabilità, anche chi non è palermitano. Schillaci? Sono andato via piccolo da qua, sono cresciuto nella sua scuola calcio ma ho vissuto poco il rapporto con mio zio. Io sono qui a Palermo e mi sento responsabile perché sono Francesco Di Mariano, non perché sono il nipote di Schillaci».