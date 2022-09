Giornata di presentazione alla stampa per Francesco Di Mariano.

Ecco alcune parole rilasciate dall’attaccante rosanero:

«A livello tattico, mi piace sia ricevere palla fra i piedi che in profondità: il difensore che corre all’indietro è più in difficoltà rispetto a quando lo punto. Avere Stulac mi permette di attaccare lo spazio proprio per questo. Brunori? Ha le caratteristiche giuste per il 4-3-3, è un giocatore tecnico e un attaccante moderno. In questo modulo sembra isolato, ma in realtà non lo è: lui fa da collante con gli esterni. Il mister ci ha anche detto di giocare più vicini».