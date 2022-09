Giornata di presentazione alla stampa per Francesco Di Mariano.

Ecco alcune parole rilasciate dall’attaccante rosanero:

«Obiettivi? Io penso a raggiungere prima possibile i 35-40 punti. Questo anno sarà ancora più difficile degli ultimi due. Noi dobbiamo avere l’umiltà di raggiungere prima quel tot di punti: perché anche se sono arrivati giocatori improntati, prima dobbiamo creare una coesione in campo. E io sono il primo che vuole raggiungere la Serie A: ma quest’anno, per me, la prima cosa da pensare è raggiungere una situazione tranquilla. Poi potremo sognare».