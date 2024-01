Palermo, Di Mariano: «Il City Group ci dà sicurezza»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Francesco Di Mariano ha rilasciato le seguenti parole:

«Lavorare in un centro sportivo come Torretta ti da qualcosa in più. Quando la società ti mette a disposizione tutto per poter andare al massimo non devi trovare nessun alibi, devi solo lavorare al massimo. Far parte dei CFG è molto importante, dietro hai una società solida, importante che ti da sicurezza e appoggio. Abbiamo visto quanto fatto in pochissimo tempo. Per ogni giocatore veire a Palermo e trovarsi un centro sportivo così è la ciliegina sulla torta importantissima per la scelta di ogni giocatore».