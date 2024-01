Palermo, Di Mariano: «Orgoglioso di indossare questa maglia, vogliamo raggiungere un sogno»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Francesco Di Mariano ha rilasciato le seguenti parole:

«Per me la mia famiglia è tutto, viene prima di qualsiasi cosa. La famiglia è lealtà e fiducia. Tutto quello che faccio lo faccio per mia moglie e i miei figli. Sono la mia forza, mia moglie mi sta vicino in qualsiasi momento. Per me la famiglia è al primo posto. Maglia numero 10? Come ho detto l’anno scorso è solo un numero, ciò che conta è quello che abbiamo davanti. Perché questo logo non verrà mai cancellato da nessuno, per me indossare questa maglia e poter vincere con questa maglia sarebbe una soddisfazione unica da raccontare un giorno ai miei figli. Sono orgoglioso di indossare questa maglia, di rappresentare una città intera. Per me è importante che questa cosa si sappia, che sono felice di indossare questa maglia e di poter dare soddisfazioni a questa gente, non solo io ma la squadra intera, spero di poter raggiungere questo sogno tutti insieme».