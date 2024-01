Palermo, Di Mariano: «Classifica? Possiamo arrivare in alto, dobbiamo crederci»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Francesco Di Mariano ha rilasciato le seguenti parole:

«Abbiamo visto come le sconfitte di Parma e Como possano rende più difficile questo campionato. Le difficoltà le abbiamo tutte è una B equilibratissima. Dobbiamo preparare le partite al meglio possibile ed entrare in campo per vincere. La classifica può dire tanto ma può dire niente. Siamo ancora a gennaio e la classifica la si guarda da marzo. Tante squadre sono ravvicinate e dobbiamo pensare partita dopo partita, secondo possiamo arrivare in alto ci dobbiamo credere».