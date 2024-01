Palermo, Di Mariano: «Ci aspettiamo un Bari agguerrito, la prepareremo al meglio»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Francesco Di Mariano ha rilasciato le seguenti parole:

«Contro il Bari sicuramente non sarà facile, non ci importa se ha perso contro la Reggiana, il campionato di B è particolare. Perdere una gara non vuol dire perdere certezze, verrà più agguerriti, è una squadra molto forte. Sarà una gara di spessore, dobbiamo prepararla al meglio perché in casa dobbiamo continuare con quanto fatto finora e vincere. I tifosi per noi sono molto importante, continuando ad avere questa spinta possiamo toglierci soddisfazioni e con loro sarà più facile».