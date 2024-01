Palermo, Di Mariano: «Conta solo il bene della squadra con me o senza di me in campo»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Francesco Di Mariano ha rilasciato le seguenti parole:

«Dopo Modena era importante dare continuità alla prestazione, quando le prestazioni arrivano poi arrivano anche i risultati. Il Catanzaro gioca molto bene ma ti lascia anche spazi e abbiamo cercato di sfruttarli al meglio. L’Assist a Jacopo non è importante per me e per la squadra. A me interessa che le mie giocate siano utili al collettivo, conta solo che la squadra faccia bene con me o senza di me. Sicuramente è un assist che mi rende felice ma avrei preferito la vittoria».