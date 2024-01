Palermo, Di Mariano: «Rammaricati per non aver vinto a Catanzaro»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Francesco Di Mariano ha rilasciato le seguenti parole:

«Venerdì sera a Catanzaro è stata una partita difficile contro una squadra che gioca benissimo a calcio contro cui sono andate in difficoltà altre squadre. Però sicuramente noi l’abbiamo affrontata con la solidità di una squadra importante e coesa. Siamo stati bravi a non concedere moltissimo e l’abbiamo affrontata nel miglior modo possibile. Sicuramente c’è rammarico per non aver portato a casa bottino pieno. Guardiamo avanti e pensiamo al Bari».