Una nuova aggressione si è verificata tra le mura delle carceri siciliane. Questa volta è accaduto al Pagliarelli di Palermo intorno alle 11 di oggi. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, un detenuto nigeriano, condannato a 30 anni per omicidio, in osservazione psichiatrica, ha aggredito due poliziotti penitenziari. Domenico Nicotra, segretario generale aggiunto dell’Osapp: «I due colleghi sono stati aggrediti dopo averlo invitato a prendere la terapia necessaria, per tutta risposta li ha mandati in ospedale, uno probabilmente ha una gamba rotta a seguito di un calcio». La situazione delle aggressioni da parte di detenuti che «dovrebbero essere in ospedali psichiatrici», aggiunge il sindacalista, «sta diventando insostenibile, in quanto questi detenuti avrebbero necessità di cure e attenzioni diverse da quelle fornite negli istituti di pena. Attendiamo da tempo che le Rems da parte della regione siano attivate, ma ad oggi ancora nulla».