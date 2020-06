Il futuro di Simone Simeri sarà ancora biancorosso. Il suo contratto, in scadenza nel giugno dell’anno prossimo (Clicca qui), verrà prolungato ed adeguato sul piano economico. Stando a quanto riferito da “Tuttobari.com”, l’intesa, di fatto, già c’è, e senza il lockdown sarebbe anche arrivata la firma del ventisettenne napoletano. Un appuntamento per discutere la questione era in programma a marzo, ma fu rinviato, per le note cause di forza maggiore. Un intoppo che non ha affievolito la voglia delle parti di continuare il proprio percorso insieme, di comune accordo.