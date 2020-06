La Uefa ha reso note le decisioni ufficiali in merito alla Champions e Europa League. I quarti di finale, le semifinali e la finale della UEFA Champions League 2019/20 si giocheranno come un torneo a eliminazione diretta, in gara secca, a Lisbona in Portogallo, ad agosto. Le partite saranno divise tra l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica del Benfica e l’Estádio José Alvalade dello Sporting Lisbona.

7-8 agosto: ottavi di finale (andata e ritorno )

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Lisbona)

Tutte le partite inizieranno alle 21:00. La data dei sorteggi per i quarti di finale e le semifinali verrà comunicata a tempo debito. La finale del 2019/20 si sarebbe tenuta presso lo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul che ospiterà invece il match conclusivo della Coppa nel 2020/21. Le tre sedi successive delle finali hanno inoltre concordato di ospitare un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto.

2020: Estádio do Sport Lisboa e Benfica o Estádio José Alvalade, Lisbona, Portogallo

2021: Stadio Olimpico Atatürk, Istanbul, Turchia

2022: Stadio di San Pietroburgo, San Pietroburgo, Russia

2023: Arena di calcio Monaco di Baviera, Monaco di Baviera, Germania

2024: Stadio di Wembley, Londra , Inghilterra

Calendario della UEFA Europa League 2019/20

I quarti di finale, le semifinali e la finale della UEFA Europa League 2019/20 si giocheranno come un torneo a eliminazione diretta in quattro città tedesche in agosto: Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Anche qui sarà secca.

5–6 agosto: ottavi di finale (luoghi da confermare)

10-11 agosto: quarti di finale (Colonia, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen)

16–17 agosto: semifinali (luoghi da confermare)

21 agosto: finale (Colonia)

Gli orari d’inizio delle partite saranno le 18:55 e le 21:00.

La finale del 2019/20 doveva svolgersi allo stadio Gdańsk in Polonia, che ora ospiterà invece il match conclusivo nel 2020/21. Le sedi delle finali successive hanno inoltre concordato di ospitare un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto.

2020: Stadion Köln, Colonia, Germania

2021: Stadio di Danzica a Danzica, Polonia

2022: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia, Spagna

2023: Puskás Aréna, Budapest, Ungheria