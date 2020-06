Dries Mertens ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto col Napoli. Stando a quanto riferito da “Corrieredellosport.it”, l’accordo biennale con il presidente Aurelio De Laurentiis è stato certificato anche dalla firma sul contratto, che è stata apposta pochi minuti fa a Roma, nell’albergo che ospita la squadra, pronta a scendere in campo per una sfida importantissima, la finale di Coppa Italia con la Juventus. “La storia continua”, ha scritto Mertens sui propri profili social per annunciare il rinnovo accompagnato da un video celebrativo dei suoi sette anni in azzurro. “Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries”, ha scritto De Laurentiis su twitter annunciando con orgoglio l’intesa raggiunta.