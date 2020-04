Il Comune di Palermo ha diffuso una nota in cui comunica la denuncia nei confronti di due posteggiatori abusivi:

La Polizia Municipale informa, che questa mattina, nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ha denunciato due posteggiatori abusivi che esercitavano rispettivamente in via Tricomi e in via Alfonso Giordano. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in abiti civili e auto civetta hanno individuato i due uomini che erano già stati sanzionati precedentemente per l’attività di posteggiatore. Entrambi, G.C. di 74 anni e M.G. di 60 anni, sono stati denunciati perché recidivi e sanzionati per la violazione dei DPCM, per essere usciti dalla propria abitazione senza un giustificato motivo.