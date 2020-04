Franco Vazquez, trequartista del Siviglia ed ex Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tuttomercatoweb.com”: «Playstation? Gioco online con Dybala e Brugman. Ma ultimamente sto giocando anche a Call of Duty, mi piace. Come sta Dybala? Sta bene, questa è la cosa più importante. Si sentiva stanco più del normale, ma fortunatamente è passato. Ho parlato con Paulo, Brugman e Sorrentino: anche in Italia c’è confusione, non si sa quando si ricomincerà. Mi auguro che presto si possa tornare in campo. Dell’Italia ho un grande ricordo. A Palermo ho vissuto anni bellissimi, la Serie A mi piace. Si, in futuro vorrei tornare. Che tristezza. Il Palermo ha tifosi fantastici e conservo grandi ricordi della mia esperienza, vederlo in D è molto triste. Ma per due passi indietro se ne possono fare tre in avanti, gli auguro di risalire. Io e Correa insieme alla Lazio? Ci conosciamo da Siviglia, abbiamo giocato insieme. Il suo era uno scherzo, non so se la Lazio mi voglia davvero oppure no. Ma è una grandissima squadra. E sarebbe bello giocare in biancoceleste».