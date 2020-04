Il palermitano Filippo Tiscione ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Oplontini.com”: «Ho giocato in tante piazze, ma mi sento di affermare che è stata la migliore piazza in cui ho giocato ed in serie D non c’è niente di meglio che questo pubblico. Vicino al Savoia? Sì, a Dicembre ma non se ne fece più niente. Probabilmente, la società decise che siccome gli obiettivi erano ormai ridimensionati, non avrebbe avuto senso investire cifre così importanti. Mi sento legato al Savoia. A Palermo, ho giocato soltanto nelle giovanili, sebbene, da palermitano sarebbe sempre un orgoglio vestire i colori della propria città. Ho anche giocato, negli ultimi anni, al “Barbera”, da avversario ed indubbiamente, e’ stata una bella emozione per me. Palermo e Torre Annunziata sono due piazze importanti che meritano categorie superiori ma il mio cuore, ripeto, dice Savoia. A quella maglia, sono legate emozioni forti. La soluzione migliore, dunque, sarebbe quella di promuovere le prime classificate e ripescare alcune società meritevoli per blasone e solidità economica. Spero che tra queste, possa esserci proprio il Savoia. E se non sarà così, vuol dire che ci andremo insieme, l’anno prossimo (sorride)….Mi farebbe piacere se squillasse improvvisamente il mio telefono e dall’altra parte, arrivasse quella chiamata… Mi manca la gente di Torre, quell’inconfondibile suono del suo dialetto… A loro voglio dire che li porto sempre dentro di me ed un giorno, spero che i nostri destini possano di nuovo incrociarsi».