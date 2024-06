Palermo, De Sanctis si presenta: «Brunori resta»

Non solo Alessio Dionisi, quest’oggi al Renzo Barbera si presenta anche Morgan De Sanctis.

Ecco le parole del nuovo ds rosanero:

«Brunori? Fa parte del progetto tecnico del Palermo, non c’è nessun dubbio, fa parte del progetto. Avete sottolineato che stanno uscendo protagonisti che hanno dato un contributo importante all’interno della prima squadra. Se le loro volontà si incontreranno con quelle del Palermo è probabile che daranno un contributo non con la prima squadra. Mi sento di ringraziare queste perso en che ho conosciuto in questi giorni e che hanno dato tantissimo».

«Per la seconda parte del ritiro mancano dei dettagli e li completeremo a breve. è certo che fino alla prima partita ufficiale di coppa Italia non sarà a Palermo. Probabile che si facciano anche dei ragionamenti se proseguire la fase di allenamento anche ad agosto lontano da Palermo, ce la stiamo mettendo tutti per far riabbracciare la squadra e i tifosi il prima possibile»