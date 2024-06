Palermo, Dionisi si presenta: «Ho sentito tutti i calciatori per capire da dove ripartire e dalle motivazioni»

Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore in conferenza stampa. Alessio Dionisi è intervenuto al Renzo Barbera rilasciando le seguenti parole:

«Ho sentito tutti i calciatori per presentarmi arrivo dopo di loro e volevo presentarmi. Volevamo trasmettere loro cosa voglio dal primo giorno. Le telefonate hanno un valore, le telefonate un altro ma dette di presenze e in campo. Ho voluto ascoltare loro e capire da dove ripartire e dalle motivazioni li ho ascoltati ma volevo trasmettere e presentarmi e metterli a loro agio. Fondamentalmente tutto qui, si dimostrerà tutto sul campo premesso che non conosci la qualità fino in fondo dei giocatori. ho una mia idea sui ragazzi della rosa. c’è condivisione a 360°. La squadra l’alleno io la formazione la faccio io, la valorizzazione è di tutti i giocatori. Se quelli più giovani sono buoni giocano loro, non vedo dove sta il problema l’obiettivo è che si sia competizione, noi cercheremo di tirare quel qualcosa in più da tutti, stiamo facendo delle valutazioni e tutti dovranno dimostrare, io per primo»