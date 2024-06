Palermo, Dionisi si presenta: «Sistema di gioco? Ripartiremo dalle certezze, i calciatori verranno messi a proprio agio»

Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore in conferenza stampa. Alessio Dionisi è intervenuto al Renzo Barbera rilasciando le seguenti parole:

«Sistema di gioco? Ripartiremo dalle certezze, devo trovare disponibilità e i calciatori verranno messi a proprio agio per determinare all’interno della squadra. proveremo a fare questo in tutti i modi per partire in un modo e finire allo stesso cercheremo di essere efficaci. Non giocheremo a tre dietro, il resto da sè. Staff? Non vengo da solo, saremo in sette. sicuramente ora non sono qui e ne parleremo a Livigno il 7 luglio»