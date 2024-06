Palermo, De Sanctis si presenta: «Rinnovo Segre? Questione di dettagli, Jacopo ha voglia di sudarsi la maglia»

Non solo Alessio Dionisi, quest’oggi al Renzo Barbera si presenta anche Morgan De Sanctis.

Ecco le parole del nuovo ds rosanero:

«Segre? Mi sono accodato ad una negoziazione che era già in corso. Jacopo è convinto che il Palermo sia la continuità giusta per la sua carriera e lo siamo altrettanto noi, è una questione di dettagli e speriamo presto di poter annunciare la chiusura del contratto. È un giocatore che può essere anche moltiplicatore di quelle cose che stiamo cercando di mettere all’interno della squadra. Ha voglia di sudarsi la maglia e dare tutto in mezzo al campo».