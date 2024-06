Palermo, Dionisi si presenta: «Abbiamo le idee chiare e ci vuole tempo per mettere dentro i pezzi giusti»

Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore in conferenza stampa. Alessio Dionisi è intervenuto al Renzo Barbera rilasciando le seguenti parole:

«L’esonero è esperienza. Trapattoni disse che gli allenatori si distinguono in due categorie cioè chi è esonerato e chi sarà esonerato. Fa parte del lavoro, bisogna accettarlo. Purtroppo non ho finito la stagione e cercherò di trasmettere il mio bagaglio a tutti. Diciamo che la disponibilità è la primo posto, la pretendo. Se non c’è disponibilità non puoi stare dentro la squadra, chiederò motivazioni e disponibilità. Abbiamo le idee chiare e ci vuole tempo per mettere dentro i pezzi giusti. Dobbiamo lavorare perché nelle difficoltà ci si possa rialzare per trasmetter e identità. ci saranno delle difficoltà perché è un campionato lungo ed equilibrato. In serie A non succede cosa succede in b, dobbiamo lavorare per essere uniti sempre. Facile esserlo ora o quando si vince, l’obiettivo è alla fine e l’arrivo è lontano»