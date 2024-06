TMW: “Inter, Kamate verrà valutato in ritiro: ci sono Venezia e Palermo”

Issiaka Kamate con la maglia dell’Inter Primavera è stata ottima, anche grazie a un cambio di ruolo: da centrocampista a esterno d’attacco, con il numero dieci sulle spalle. I nerazzurri lo valuteranno in ritiro con Simone Inzaghi, ma questo non chiude a un possibile addio.

Sarà, però, solamente in prestito. L’Inter non ha intenzione di perdere il controllo di Kamate. Per lui ci sono gli interessamenti del Venezia e del Palermo.