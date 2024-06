Palermo, De Sanctis si presenta: «Serve il giusto mix tra esperti e giovani, questa piazza la più passionale della B»

Non solo Alessio Dionisi, quest’oggi al Renzo Barbera si presenta anche Morgan De Sanctis.

Ecco le parole del nuovo ds rosanero:

«Mi sono chiesto durante le discussioni con il City Football Group cosa serviva, dico che ci vuole il giusto mix perché è importante avere esperienza per gestire un fattore ambientale. Giocare a Palermo non è come giocare in altri posti. Probabilmente è la piazza più esigente e passionale della serie B, dall’altro canto ci piacerebbe anche immaginare dei giovani che hanno voglia di costruire qualcosa di importante e che hanno ambizione. Mi piacerebbe arrivassero giovani che dentro il Palermo si immaginano di diventare ancora più importanti. È probabilmente la parte del nostro lavoro più complicata, la base è buona, capire chi è veramente motivato per continuare a vivere questo progetto e capire chi è motivato per arrivare, faremo il giusto mix»