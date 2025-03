“Stiamo vendendo a imprenditori stranieri”: VOGLIONO COPIARE IL PROGETTO COMO | Serie A e Champions League in 3 anni

Dopo il Como un altro club è pronto a fare questo lavoro di rivoluzione e sviluppo: in pochi anni vogliono competere a livelli altissimi.

Il Como, sotto la guida della proprietà indonesiana dei fratelli Hartono, ha intrapreso un ambizioso progetto calcistico che va oltre il semplice ambito sportivo. Dopo aver conquistato la promozione in Serie A nella scorsa stagione, il club sta realizzando un piano che abbraccia calcio, intrattenimento, turismo e sviluppo infrastrutturale. L’idea di avere una squadra competitiva in una meta turistica infatti per ora si sta rivelando vincente.

Tralasciando però tutti questi aspetti, anche dal punto di vista puramente sportivo le cose stanno andando piuttosto bene. Con Cesc Fabregas alla guida, e grazie agli importanti investimenti fatti durante le campagne acquisti invernale ed estiva, i lariani stanno esprimendo un ottimo calcio, e contano di raggiungere una salvezza tranquilla in campionato.

Questo progetto, che ha fatto interessare tutta l’Italia, non solo quella calcistica, sembra però aver ispirato anche un’altra società, che sembra essere pronta a cederne le quote a degli imprenditori stranieri. E l’obiettivo è chiarissimo: competere ad alti livelli sia in Serie A che in Champions League nel giro di pochi anni.

Rivoluzione totale nel club: progetto in stile Como

Nel corso degli ultimi tempi si parla sempre con maggiore insistenza delle possibili cessioni di alcuni club italiani. Senza soldi provenienti dall’estero infatti difficilmente i club riescono a sopravvivere o comunque ad essere competitivi.

Lo sa bene il Brescia, che a quanto pare è pronto a fare il grande passo. Almeno stando a quanto dichiarato di recente da Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, grande tifoso delle Rondinelle, il quale si è così espresso nei giorni scorsi ai microfoni di Teletutto: ”So che è in atto una trattativa per cedere il Brescia. C’è un fondo straniero pronto ad entrare, non mi risulta una vera e propria cordata di imprenditori bresciani”.

Il presidente conferma tutto

Ad ulteriore conferma di questa possibile trattativa sono arrivate le parole dello stesso patron del club lombardo Massimo Cellino, riportate da TMW.

“Sono pronto a passare la mano, ma con dignità ovvero restando in serie B”. Vedremo se è quando il Brescia cambierà proprietà. Intanto i tifosi già sognano una risalita, magari con un progetto in stile Como.