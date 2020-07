Palermo, dai il benvenuto a Trapani (?) e Juve Stabia. Pescara e Perugia ai playout. Tutti i verdetti della stagione di Serie B

E’ ufficialmente terminato il campionato di Serie B. Il Benevento, già vincitore del campionato, sarà seguito dal Crotone, giunto al secondo posto. La griglia play-off vede in ordine: Spezia 3°, Pordenone 4°, Cittadella 5°, Chievo Verona 6°, Empoli 7°, Frosinone 8°. I play-out si disputeranno tra Pescara e Perugia. Retrocedono direttamente in Serie C Trapani, Juve Stabia e Livorno. Tuttavia, i siciliani attendono l’esito del ricorso relativo alla penalizzazione di 2 punti in classifica, che potrebbe stravolgere la classifica di Serie B.