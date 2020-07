Con il 2-4 sull’Ascoli all’ultima giornata, il Benevento ha eguagliato il record di punti in Serie B del Palermo: 86, relativo alla stagione 2013/2014. Gli uomini di Inzaghi, dunque, coronano in questo modo la straripante stagione che ha sancito il ritorno dei sanniti in Serie A. Tuttavia, c’è da sottolineare che i rosanero hanno conseguito il record in un campionato a 22 squadre, mentre i giallorossi a 20.