La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione sbarchi. L’arrivo dei migranti pesa sempre più sui dati. In 24 ore la Sicilia conta 21 nuovi malati, di cui 9 clandestini. Trasportati in un hotel di Palermo per l’isolamento 33 dei positivi degli ultimi giorni. Sul fronte meteo oggi e domani allerta per le ondate di calore in Sicilia.