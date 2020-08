L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” rilancia un nome clamoroso per la panchina del Palermo.

Ci sarebbero stati contatti tra la dirigenza rosanero e Daniele De Rossi. L’intenzione dell’ex centrocampista è infatti quella di allenare.

È stato accostato a club di Serie A (Fiorentina) e Serie B (Ascoli e Reggina), ma essendo sprovvisto del patentino Uefa Pro non può allenare in queste due categorie.

In teoria, senza il patentino Uefa A non potrebbe allenare nemmenoin Lega Pro – scrive il quotidiano -, ma spera in una deroga per poter dare il via alla nuova carriera già a settembre, in concomitanza con l’inizio dei corsi.

Il contatto tra le parti c’è stato, ma tutto sembrerebbe essere fermo.