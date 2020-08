L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione legata alla panchina decisiva, indicando la prossima settimana come quella decisiva. Tra i nomi d’esperienza in C rimane viva la pista Vivarini del Bari qualora il tecnico non dovesse proseguire con i galletti. Caserta, dopo aver mancato ad un appuntamento con la dirigenza rosanero – scrive il quotidiano -, è di fatto fuori dai giochi, mentre Pecchia non convince.